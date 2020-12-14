高雄捕獸夾多到扯？ 半個月扯斷五條狗腿

高雄岡山嘉新水泥廢棄廠區，上周末又發現一隻不到1歲的幼犬左後腳遭捕獸夾緊扣；台灣動物緊急救援小組鑽爬到貨櫃屋下方，花兩個多小時才救出傷犬，痛批半個月來捕獸夾已造成高雄地區浪浪1死3重傷，共扯斷5條狗腿，籲提高罰則，杜絕憾事。

動物救援小組發言人倪京台說，大高雄地區的恐怖陷阱實在猖獗，救援人員不久前才在六龜諦願寺附近救回3隻遭捕獸夾及山豬吊扯爛腳掌的浪犬，本周末又在高雄岡山發現捕獸夾傷犬案例。

他說，在高雄岡山嘉新水泥的廢棄廠區中發現的浪浪，左後腿遭捕獸夾緊扣，因獸夾上的鐵鍊勾住貨櫃屋，讓牠動彈不得，痛苦哀嚎。救援小組獲報率志工團搶救，這隻受困幼犬可能因害怕，躲在一處貨櫃屋下方，大隊長倪兆成鑽爬到貨櫃屋下方才將傷犬抱出。