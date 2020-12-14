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高雄捕獸夾多到扯？ 半個月扯斷五條狗腿
高雄岡山嘉新水泥廢棄廠區，上周末又發現一隻不到1歲的幼犬左後腳遭捕獸夾緊扣；台灣動物緊急救援小組鑽爬到貨櫃屋下方，花兩個多小時才救出傷犬，痛批半個月來捕獸夾已造成高雄地區浪浪1死3重傷，共扯斷5條狗腿，籲提高罰則，杜絕憾事。
動物救援小組發言人倪京台說，大高雄地區的恐怖陷阱實在猖獗，救援人員不久前才在六龜諦願寺附近救回3隻遭捕獸夾及山豬吊扯爛腳掌的浪犬，本周末又在高雄岡山發現捕獸夾傷犬案例。
他說，在高雄岡山嘉新水泥的廢棄廠區中發現的浪浪，左後腿遭捕獸夾緊扣，因獸夾上的鐵鍊勾住貨櫃屋，讓牠動彈不得，痛苦哀嚎。救援小組獲報率志工團搶救，這隻受困幼犬可能因害怕，躲在一處貨櫃屋下方，大隊長倪兆成鑽爬到貨櫃屋下方才將傷犬抱出。
倪京台說，無論是捕獸夾或山豬吊，都對動物傷害巨大，動物踩踏到這類陷阱後，越用力掙扎，傷勢越重，常整隻腳被扯斷，非常殘忍。民眾使用任何陷阱傷害動物，都違反動物保護法，最高可處兩年有期徒刑，最高可罰200萬元，希望民眾踴躍通報檢舉，別讓捕獸夾再傷及無辜動物。
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