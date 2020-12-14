影／宜蘭礁溪一棟公寓車庫起火燒毀汽機車 2人嗆傷送醫

宜蘭礁溪鄉一棟民宅晚間發生火警，從5層樓公寓的車庫起火燃燒，縣消防局獲報後趕往灌救，約11點把火勢撲滅，現場為1樓車庫的機車及汽車起火燃燒，5樓及2樓各有一人被濃煙嗆傷送醫。

該民宅位於礁溪鄉忠孝路的5層樓公寓，6樓是加蓋鐵皮屋，消防局晚間10點36分獲報，出動礁溪、頭城、宜蘭、特種分隊救災人車前往搶救，火勢從1樓燃燒，濃煙直往上竄，村長及鄰居都趕來關心所有人有沒有逃出，所幸火勢在1樓很快就被撲滅。

火滅之後，消防人員開始從1樓往上共疏散11人，先從2樓架梯疏散3人、3樓室內疏散1人、4樓疏散4人、5樓疏散3人，其中5樓吳姓女子、2樓簡男有輕微嗆傷送陽大附醫，意識清楚。