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板橋男子遇刺幸救回 警方全力緝凶

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市板橋區大觀路二段今晚9時許一名年約50歲的陳姓男子遇刺，身中數刀，幸經醫院搶救後恢復生命跡象，警方正全力緝凶。

據了解，今晚9時許有男子到陳男家找陳男，其母因為看過該名男子幾次，所以開門讓對方進屋。未料，該名男子一進到屋內就直衝陳男房間，與陳男發生拉扯，過程中還疑似持尖刀刺向陳男，導致陳男受傷。

陳母見狀，隨即叫女兒的男友幫忙將人拉開，結果看到陳男受傷血流不止，為了救人，讓行凶的男子有機可乘逃逸。

事發後，陳男因為左肩和左臂中刀，鮮血直流，被扶到大馬路旁等待救護車時，也引來不少人側目，幸經醫院搶救後恢復生命跡象；警方目前正全力追緝兇嫌，詳細原因有待進一步釐清，全案朝殺人未遂偵辦中。

男子送醫前倒臥在大馬路邊待救，現場留下大片血跡。記者陳俊智／攝影
男子送醫前倒臥在大馬路邊待救，現場留下大片血跡。記者陳俊智／攝影

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