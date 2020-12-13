表兄弟持兌付過三倍券買香菸 2嫌辯稱「撿到的」

台中市驚傳有人利用已兌付過的振興三倍券購物消費。35歲洪男、27歲張男是表兄弟，12月11日拿2張三倍券到台中市石岡區豐勢路一家檳榔攤買香菸，店家一時不察，事後發現三倍券的背面已蓋了商家戳章及銀行收付章，氣得向警方報案。警方調閱監視器以車追人，今日先在神岡區逮捕洪姓車主，又循線在西屯區逮捕張男，張男辯稱已兌付的三倍券是案發前「撿到的」，警方目前正逐一清查受害店家，至少已有4店家受害，全案依詐欺罪嫌偵辦中。

警方調查，兩男12月11日上午11時44分駕駛黑色轎車到石岡區豐勢路一家檳榔攤消費，張男原要持面額1500元的三倍券買10包香菸，店家未收過三倍券心生懷疑，稱香菸庫存不足，最後張男買了3包香菸共395元。張男支付2張對折的面額200元振興三倍卷，店家欲找5元，但張卻說不用找了，隨即駕車往豐原方向離去。

檳榔攤事後攤開三倍券，發現背面已蓋了台中某釣具業者的戳章及銀行收付章，商家已於7月28日向新光銀行西屯分行兌現，才知道被騙了，氣的向警方報案。

據了解，張男辯稱已兌付的三倍券是12月初在西屯永安橋下「撿到的」，由洪姓表哥駕車四處找店家下手，三倍券已經全部花光；警方在兩人身上及住處均未查出三倍券，但對兩人說法存疑，目前已掌握石岡、豐原至少有4家檳榔攤受害，每家損失約數百元，目前正逐一清查中。