男思念亡妻酒後夜探墓園 開車遇擦撞竟輾死路人

桃園市58歲葉姓男子今年1月間與住楊梅的老丈人喝酒，當晚他兒子載回中壢住家，因為思念亡妻，酒後開車前往龍潭公墓探亡妻墓園，行經中壢區中原路、博愛3路巷口，因為前方46歲陳姓機車騎士在巷口未禮讓走路的邱女擦撞車禍，邱女倒地被後方葉男轎車輾過送醫不治，邱女家屬提告，葉男與家屬達成和解，桃園地檢署日前偵結，將陳男、葉男依過失致死罪嫌提起公訴，並建請葉男從輕量刑。

檢警調查，葉男與亡妻感情甚篤，今年1月27日葉男由兒子陪同到楊梅岳家，與老丈人喝酒3小時，他兒子載回中壢住家後，他憶起亡妻十分思念，竟酒後開車前往龍潭公墓探視亡妻墓園，當晚10時多，他跟在同方向的陳姓機車騎士後方行駛。

陳姓騎士行經中壢區中原路、博愛3路的一處巷口，未減速及疏於禮讓行人通行，與當時走路的邱女發生擦撞車禍，邱女當場倒地，葉男在後方行駛卻疏忽注意車前狀況減速慢行，將倒地的邱女輾過，造成邱女送醫不治。