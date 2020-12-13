男酒後手指性侵 熟女證稱反覆檢偵辦3年不起訴

台東縣籍51歲吳姓男子2017年12月間與友人在龜山區明德路喝酒後，侵入1名認識的熟女住宅，該該女指控，吳男無視她大叫掙扎，趴臥她身上、強脫內褲，以手指性侵她得逞，吳男到案否認，由於該女證稱陳述反覆、加上該女男友和潘姓友人改變證稱，檢方經3年偵辦，仍難遽以對吳男不利認定，桃園地檢署日前偵結吳男妨害性自主罪嫌處不起訴處分。

檢警調查，家住龜山區的這名熟女與她男友，與在龜山租屋的吳男認識，2017年12月27日晚上，吳男酒後到該女住宅，侵入房內，趴臨該女身上、強脫該女內褲，以手指性侵該女得逞，之後騎機車逃逸，該女到2018年1月3日持驗傷單提告吳男強制性交。

吳男否認性侵、他指稱，因為外套、手機放在該女屋內，他酒後要回該女屋外，敲門沒回應踢門，該女開門說沒看到外套及手機，2人吵架，他拿酒瓶作勢丟該女，該女說他強姦，他趕緊逃走。

該女男友起初供稱，聽到女友陳述遭吳男強姦後，聽吳男說「你女友服務很好」。吳男否認後，該男友改稱「吳說要跟我輸贏」。潘姓友人起初供稱，他酒後回該女住宅，該女衝出說吳強姦，之後吳衝出騎機車逃走。之後又改稱沒有目擊該女及吳男行為。