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周五六送醫已能自主說話 妻說明獲救關鍵
前台南縣議長周五六今上午突然在台南楠西區家昏倒送醫，目前在醫院已能自主說話，因近日溫差大，懷疑肇因是心血管疾病，明將由醫師進一步檢查，妻子、前立委周陳秀霞說，還好當時隨身帶著手機及時報案，否則後果不堪設想。
周五六的秘書呂明德轉述說，周五六現在成大醫院住院中，但身體狀況已跟平常一樣，除略顯虛弱，已能跟人對談。至於昏倒原因，有可能是這兩天溫差大，心血管收縮引起不適，住院會請醫師深入檢查。
「感謝119，還好當時拿著手機！」周五六的妻子前立委周陳秀霞說，「真的很恐怖」、「平安就好」，她說，當時周五六在客廳先說心臟不舒服，要回房休息，接著身體突漸漸癱軟，且呼吸似乎快停止，她當時拿著手機緊急報警，經消防局119勤務中心線上擴音指導持續CPR，感謝楠西消防分隊不到10分鐘趕至接手送醫，及時搶救成功，感謝外界關心。
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