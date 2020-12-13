快訊

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周五六送醫已能自主說話 妻說明獲救關鍵

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

前台南縣議長周五六（右一）今在家昏倒緊急送醫，目前狀況穩定能自主對談，將住院進一步檢查，圖為周（中）去年為國民黨台南第二選區立委候選人李武龍助選情形。圖／本報資料照
前台南縣議長周五六（右一）今在家昏倒緊急送醫，目前狀況穩定能自主對談，將住院進一步檢查，圖為周（中）去年為國民黨台南第二選區立委候選人李武龍助選情形。圖／本報資料照

前台南縣議長周五六今上午突然在台南楠西區家昏倒送醫，目前在醫院已能自主說話，因近日溫差大，懷疑肇因是心血管疾病，明將由醫師進一步檢查，妻子、前立委周陳秀霞說，還好當時隨身帶著手機及時報案，否則後果不堪設想。

周五六的秘書呂明德轉述說，周五六現在成大醫院住院中，但身體狀況已跟平常一樣，除略顯虛弱，已能跟人對談。至於昏倒原因，有可能是這兩天溫差大，心血管收縮引起不適，住院會請醫師深入檢查。

「感謝119，還好當時拿著手機！」周五六的妻子前立委周陳秀霞說，「真的很恐怖」、「平安就好」，她說，當時周五六在客廳先說心臟不舒服，要回房休息，接著身體突漸漸癱軟，且呼吸似乎快停止，她當時拿著手機緊急報警，經消防局119勤務中心線上擴音指導持續CPR，感謝楠西消防分隊不到10分鐘趕至接手送醫，及時搶救成功，感謝外界關心。

醫師 成大醫院 心血管疾病

延伸閱讀

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

相關新聞

北巿光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

台北市中正區八德路一段，全球人壽一處地下四層、地上九層的新建工地，今天中午11時43分頂樓冒出濃密黑煙，連數公里外都能目...

闖中橫管制站男騎士失蹤38天 搜救人員今再入山搜尋

新竹邱姓男子11月6日傍晚騎機車從梨山往谷關方向，硬闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，邱男...

超跑撞油罐車矛盾大對決 駕駛損失近3千萬

去年3月，屏東南迴公路台9線草埔路段，一名陳姓男子（50歲）駕駛藍寶堅尼「小牛」，因跨越雙黃線超車，與對向48歲曾姓油罐...

兌過三倍券赫然流入市面！ 台中石岡檳榔攤遭詐騙警急追

振興三倍券使用期限至12月31日，台中市卻傳出有人利用已兌付過的三倍券購物消費。2名男子前天拿2張三倍券到台中市豐勢路一...

嚇！轎車差點衝進超商內 幸好門口柱子擋下

陳姓男子今天凌晨開車行駛至台中市神岡區中山路，疑似疲勞駕駛，突然衝撞一旁的摩托車，還直接撞進超商騎樓，幸好有騎樓的柱子擋...

半夜樓上鄰居小孩狂吵 男忍無可忍持西瓜刀上門猛捶

高雄市楠梓區53歲李姓男子昨晚10時許，疑長期受到住家樓上鄭姓鄰居小孩發出噪音騷擾，竟喝酒後拿著西瓜刀到鄭男家門口，持刀...

周五六送醫已能自主說話 妻說明獲救關鍵

前台南縣議長周五六今上午突然在台南楠西區家昏倒送醫，目前在醫院已能自主說話，因近日溫差大，懷疑肇因是心血管疾病，明將由醫...

彰化八卦山139線又撞 轎車違規迴轉擦撞騎士

彰化139線下午2點半發生一起小轎車與一輛白牌檔車擦撞事故，造成騎士摔傷送醫，幸好沒有生命危險，彰化縣議員李寶銀將事故現...

波麗士雨中救貓網友熱讚 暖警：舉手之勞

桃園市蘆竹分局警員吳其峰前天巡邏執勤，行經蘆竹區油管路，發現路中一隻流浪貓躺在路中，當時交通流量大，他擔心小貓危險，冒雨...

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

曾任立委的前台南縣議長周五六今天上午9點多突然在台南楠西區家昏倒，台南市消防局勤務中心線上指導報案的周五六的妻子、前立委...

雲林2高職生相處不睦 哭訴家長引發角力戰

同儕相處不睦竟然演變成家長角力戰！雲林縣一所高職上周四有2名高二生因故發生衝突，兩人「相約」放學後講清楚，其中一名葉姓學...

高市婦人從鬼門關走一回 病癒感謝消防員救命之恩

高雄市鳥松區一名葉姓婦人上月在家中突然昏倒，頓時失去呼吸心跳，家人撥打119向高市消防局求救，指揮中心人員線上指導CPR...

熱門新聞

小二女兒數學屢教不會 博士父持衣架打瘀雙腿判緩刑

苗栗清安豆腐街天降橫禍 30cm粗樹幹砸中父子都顱內出血

老翁想跑馬拉松搭客運到站不下車 臉白冰冷送醫不治

北巿光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

影／斗六驚見逆向「三寶獸」 駕駛嚇傻急閃險遭撞

他心肌梗塞昏倒 超強同事CPR、AED從鬼門關搶救回來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。