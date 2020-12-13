桃警消5人挑戰插管MCPR 專業技術奪優等獲消防局獎勵

桃園市消防局大有分隊隊員詹仁豪、黃玟錡及沈雯玟、吳修銘、謝旻峰，5人分2組參加今年第8屆全國呼吸道插管及心肺復甦術競賽，各在呼吸道插管、MCPR競賽中，以專業技術分獲優等，消防局第一大隊長賴志忠今天下午表示，這次5名隊員都是自我報名、自我挑戰，利用勤餘和休假勤練，有助臨床搶救，獲獎不易，該局將給予獎勵。

社團法人緊急救護技術員協會昨天舉辦第8屆全國呼吸道插管及心肺復甦術競賽。詹仁豪、黃玟錡參加呼吸道插管競賽，2人在消防局第5期高級救護技術員結訓，為自我進修技術報名插管競賽，2人表示，參加這項競賽，磨練自身插管技術外，希望利用競賽壓力，訓練自己的抗壓性，在救護現場給患者更好處置。

沈雯玟、吳修銘及謝旻峰3人，沈雯玟之前參加救助結訓單槓測驗拉16下，展現驚人毅力，吳修銘、謝旻峰2人為今年初分發報到新血，3人非救護隊員，為熟練臨床專業救護技術，參加MCPR（CPR搭配自動心肺復甦機操作）競賽，自上月初開始練習2個月，3人自動自發合作勤練技術，獲獎難得。