彰化八卦山139線又撞 轎車違規迴轉擦撞騎士

彰化139線下午2點半發生一起小轎車與一輛白牌檔車擦撞事故，造成騎士摔傷送醫，幸好沒有生命危險，彰化縣議員李寶銀將事故現場畫面貼上臉書，指出不是說要「定期、定時、定點」派駐站崗、或是加強巡邏嗎？警方說，轎車駕駛違規轉發生事故，詳細肇事原因仍要調查。

縣道139線超速問題多，彰化縣府從10月21日起，彰化八卦山縣道139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，時速從50公里降到40公里，但139線今年已造成4人車禍死亡，每當有事故發生也讓居民與民意代表特別關注。

李寶銀貼文指出，假日不平靜！139線又發生重大車禍，剛剛行經此路段、堵塞道路車流綿延好長、不是說要「定期、定時、定點」派駐站崗、或是加強巡邏嗎？怎麼我們一路上沒有看到「大人」呢？覺得非常危險。