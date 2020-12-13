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彰化八卦山139線又撞 轎車違規迴轉擦撞騎士
彰化139線下午2點半發生一起小轎車與一輛白牌檔車擦撞事故，造成騎士摔傷送醫，幸好沒有生命危險，彰化縣議員李寶銀將事故現場畫面貼上臉書，指出不是說要「定期、定時、定點」派駐站崗、或是加強巡邏嗎？警方說，轎車駕駛違規轉發生事故，詳細肇事原因仍要調查。
縣道139線超速問題多，彰化縣府從10月21日起，彰化八卦山縣道139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，時速從50公里降到40公里，但139線今年已造成4人車禍死亡，每當有事故發生也讓居民與民意代表特別關注。
李寶銀貼文指出，假日不平靜！139線又發生重大車禍，剛剛行經此路段、堵塞道路車流綿延好長、不是說要「定期、定時、定點」派駐站崗、或是加強巡邏嗎？怎麼我們一路上沒有看到「大人」呢？覺得非常危險。
警方表示，初步了解小轎車從彰化往芬園方向行駛，疑似突然違規迴轉時擦撞到後方同向的騎士，造成騎士連人帶車倒地，送往南投佑民醫院急救，輕傷沒有生命危險，雙方酒測沒有酒駕，今天同仁在139線攔查取締12件超速，昨天路檢也取締8件超速，2件無照駕駛，8件改裝車輛等違規。
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