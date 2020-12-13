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波麗士雨中救貓網友熱讚 暖警：舉手之勞

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蘆竹分局警員吳其峰前天巡邏執勤，行經蘆竹區油管路，發現路中一隻流浪貓躺在路中，當時交通流量大，他擔心小貓危險，冒雨下車將小貓捧到路旁，網友發現PO網「揪感心」，給他一個「讚」，引起貓奴熱烈回響，吳其峰今天下午表示，他平常也喜歡小動物，當時看到貓咪在路中十分危險，又怕影響路人行車安全，就趕緊把貓咪抱到路旁，保護小生命。

蘆竹1名網友在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」PO文指出，在油管路看見波麗士大人，因為一隻小貓崽躺在路中，冒雨下車捧到邊好甘心」。該網文立即引起網友和貓奴熱烈討論，「波麗士大人太棒了」、「波麗士大人真的很暖心」。

蘆竹分局秘書室看到網友PO文回響，向吳其峰了解經過，吳其峰表示，當時執行取締砂石車勤務結束，返回派出所途中，看見1隻出生不久的白色小貓咪，躺在路中雙黃線上，他擔心被往來車輛撞到、避免造成車禍，將小貓抱到路旁以免危險，只是舉手之勞。

桃園市蘆竹分局警員吳其峰（見圖）前天執勤冒雨在路中救到1小貓咪，網友PO文稱讚波麗士「足甘心」回響熱烈。圖／翻攝「蘆竹南崁資訊大小事分享團」社群
桃園市蘆竹分局警員吳其峰（見圖）前天執勤冒雨在路中救到1小貓咪，網友PO文稱讚波麗士「足甘心」回響熱烈。圖／翻攝「蘆竹南崁資訊大小事分享團」社群
桃園市蘆竹分局警員吳其峰（見圖）平時喜愛小動物，前天執勤冒雨在路中救到1小貓咪，網友PO文稱讚波麗士「足甘心」回響熱烈。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹分局警員吳其峰（見圖）平時喜愛小動物，前天執勤冒雨在路中救到1小貓咪，網友PO文稱讚波麗士「足甘心」回響熱烈。記者曾增勳／翻攝

貓咪 波麗士

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