波麗士雨中救貓網友熱讚 暖警：舉手之勞

桃園市蘆竹分局警員吳其峰前天巡邏執勤，行經蘆竹區油管路，發現路中一隻流浪貓躺在路中，當時交通流量大，他擔心小貓危險，冒雨下車將小貓捧到路旁，網友發現PO網「揪感心」，給他一個「讚」，引起貓奴熱烈回響，吳其峰今天下午表示，他平常也喜歡小動物，當時看到貓咪在路中十分危險，又怕影響路人行車安全，就趕緊把貓咪抱到路旁，保護小生命。

蘆竹1名網友在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」PO文指出，在油管路看見波麗士大人，因為一隻小貓崽躺在路中，冒雨下車捧到邊好甘心」。該網文立即引起網友和貓奴熱烈討論，「波麗士大人太棒了」、「波麗士大人真的很暖心」。