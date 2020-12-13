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前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫
曾任立委的前台南縣議長周五六今天上午9點多突然在台南楠西區家昏倒，台南市消防局勤務中心線上指導報案的周五六的妻子、前立委周陳秀霞CPR後，由消防隊員趕抵接手搶救恢復意識送醫，目前仍在成大住院中，至於昏倒原因，待進一步檢查。
據知，70歲的周五六今早在楠西老家昏倒時仍有呼吸，但意識逐漸模糊，妻子周陳秀霞緊急報案，台南市消防局勤務中心要周陳秀霞將電話開擴音，指導線上CPR按壓動作，經楠西消防分隊趕至接手搶救，周恢復意識，緊急送往成大醫院。
周五六是原台南縣老一輩政治人物，曾任台南縣議員、立委，近年來淡出政壇，妻子周陳秀霞則是上屆親民黨不分區立委，兒子周奕齊是現任無黨籍台南市議員，周家在台南山區仍有一定政治實力，周陳秀霞、周奕齊手機均不通。
據悉，周五六上月也曾呼吸不順就醫，初步診斷，僅胃食道逆流、潰瘍，這次昏倒原因，親友都相當關切。
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