雲林2高職生相處不睦 哭訴家長引發角力戰
同儕相處不睦竟然演變成家長角力戰！雲林縣一所高職上周四有2名高二生因故發生衝突，兩人「相約」放學後講清楚，其中一名葉姓學生心生害怕，打電話向父親求救，葉父因忙於工作而請親屬到校了解，未料葉家人率眾找上當事人林姓學生，還將其毆打成傷，事發後雙方家長帶孩子就醫驗傷，鬧上警局互告傷害，警方表示，目前由校方介入輔導學生，並協調雙方家長和解，讓2生能早日恢復正常學習。
據學校主任表示，當事的2名林姓及葉姓高職生為二年級同班同學，本月10日第七節課約下午3點50分因故產生糾紛，一言不合發生輕微肢體衝突，導師第一時間知情後即介入處理，正在側門執勤的教官也到場了解狀況。
據了解，林生、葉生兩人約定放學後說分明，葉生疑因擔心遭傷，打電話向父親求救，旁觀的學生也有向教官報告有家長準備要到校處理。
據悉，當時下午4點50分正逢該校放學時間，學生、家長頻頻出入校園，葉生舅媽先到校了解外甥狀況，後約在5點10分時，突然又來了7、8位葉生親屬，其中葉的舅舅找到林生後出手毆打，旁人見狀紛紛勸停，但林生已遭打成傷，滿嘴鮮血。
校方表示，2名學生的導師及學校教官皆在場積極勸架並排解糾紛，阻止暴力事件擴大，不過在拉扯間教官也不甚遭波及，幸無大礙，受傷的林生隨即被教官送醫救治。
據了解，2生先前就曾發生過小衝突，老師有持續關切其互動，未料最終演變成家長介入的暴力事件；校方表示，目前積極協調雙方家長和解，並輔導學生緩和情緒，消弭癥結點早日恢復正常學習狀態。
警方事發當天接獲該校通報後即介入調查，雙方家長互帶孩子就醫驗傷，隔日上午已前往警局製作筆錄，互提傷害告訴；警方表示，全案依少年事件處理法和刑法之傷害、妨害秩序等罪偵辦，並告誡雙方不得再有報復、尋仇等行為，並將嚴加執行轄區各校校園安全巡邏，確保學生安全。
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