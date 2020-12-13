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高市婦人從鬼門關走一回 病癒感謝消防員救命之恩
高雄市鳥松區一名葉姓婦人上月在家中突然昏倒，頓時失去呼吸心跳，家人撥打119向高市消防局求救，指揮中心人員線上指導CPR（心肺復甦術），另由隨後趕到的救護員到場接手急救，婦人送醫後恢復生命跡象，且因急救得宜未留下後遺症，病癒後昨天親自到鳥松分隊致謝。
66歲葉姓婦人身體一向健康，上月初突然在家中昏倒，不久後失去呼吸心跳，所幸葉婦丈夫會CPR，冷靜打電話求救，119指揮中心值勤人員搭配節拍的速率器給予線上指導，並通報鳥松分隊人員。
經過鳥松分隊人員與醫院接手急救，葉婦恢復意識，住院7天後恢復健康，夫妻昨天專程到鳥松分隊致謝。葉夫說，救護人員把握黃金搶救妻子生命，急救過程沒有半點耽擱，不僅救回一命，也未因缺氧造成腦損傷留下後遺症，感謝隊員莊曜仲、鍾志雲及義消王照顏等人的救命之恩。
鳥松消防分隊表示，救人救災是消防隊職責，所幸病患身邊有會CPR的人，相當幸運。
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