影／藍衣怪客路邊突然旁人車門 台中警方將了解其動機

台中市太平區昨有1名藍衣怪客，昨天當有一家人已上了路邊的自家轎車，正準備駛離時，他卻突然從後快步跑上前想拉開車門，所幸車門當時上了鎖，未被他拉開。這名怪客突兀的舉動全被後方來車錄下，並被PO上網，提醒路人注意；轄區警方已主動偵辦，將找到這名怪客了解其動機。

警方說，從影片看來，這名男子是昨天出現在太平區中山路與樹德路口附近，他身著連頭式的藍色風衣，還背著一個背包站在一個巷口。當時正有一對夫妻帶著兩個小孩從附近店家出來，剛才坐上自家轎車正準備駛離時，這名男子卻從後快步接近，右手還摸了一下右側口袋，不知手上有沒有拿什麼東西，就突然要拉開轎車的右後車門。而當時車主夫妻的兩個年幼小孩正坐在車子後座，所幸車門未被他拉開。

畫面昨天下午被PO上臉書「我是太平人」後，吸引兩百多則留言，臉友們紛說「帶弟弟出門要小心啊！都出現在附近」、「你看... 這樣車門不鎖嗎」、「等他開門我們反應也來不急了」、「歹年冬...」、「小心餒」。