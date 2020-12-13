影／藍衣怪客路邊突然旁人車門 台中警方將了解其動機
台中市太平區昨有1名藍衣怪客，昨天當有一家人已上了路邊的自家轎車，正準備駛離時，他卻突然從後快步跑上前想拉開車門，所幸車門當時上了鎖，未被他拉開。這名怪客突兀的舉動全被後方來車錄下，並被PO上網，提醒路人注意；轄區警方已主動偵辦，將找到這名怪客了解其動機。
警方說，從影片看來，這名男子是昨天出現在太平區中山路與樹德路口附近，他身著連頭式的藍色風衣，還背著一個背包站在一個巷口。當時正有一對夫妻帶著兩個小孩從附近店家出來，剛才坐上自家轎車正準備駛離時，這名男子卻從後快步接近，右手還摸了一下右側口袋，不知手上有沒有拿什麼東西，就突然要拉開轎車的右後車門。而當時車主夫妻的兩個年幼小孩正坐在車子後座，所幸車門未被他拉開。
畫面昨天下午被PO上臉書「我是太平人」後，吸引兩百多則留言，臉友們紛說「帶弟弟出門要小心啊！都出現在附近」、「你看... 這樣車門不鎖嗎」、「等他開門我們反應也來不急了」、「歹年冬...」、「小心餒」。
警方說，據了解這名男子經常在北屯、東區和大里十九甲地區出沒，目前看來沒有明顯的犯罪行為，但突然要拉開他人車門實在不當，也容易造成他人驚嚇，將調閱道路監視器，查出這名男子身分，並了解他有何動機。
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