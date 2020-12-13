台南男子摸黑小解跌落水溝 警神救援解圍

台南市永康區64歲蔡姓男子昨晚前往安定區訪友，回程內急停在路旁欲小解，不料摸黑竟踩空跌落水溝，所幸路人發現報警，警方奮力將蔡攙扶拉上岸，所幸僅全身沾満汙泥無外傷，虛驚一場。

據知，蔡某是昨晚10點多在安定區訪友要回永康途中，經過市道南134線一家瀝青廠前內急，連忙將車停在路旁，才停好車往水溝旁欲小解，因現場昏暗男子踩空踉蹌跌落水溝，水深及腰。