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台南男子摸黑小解跌落水溝 警神救援解圍
台南市永康區64歲蔡姓男子昨晚前往安定區訪友，回程內急停在路旁欲小解，不料摸黑竟踩空跌落水溝，所幸路人發現報警，警方奮力將蔡攙扶拉上岸，所幸僅全身沾満汙泥無外傷，虛驚一場。
據知，蔡某是昨晚10點多在安定區訪友要回永康途中，經過市道南134線一家瀝青廠前內急，連忙將車停在路旁，才停好車往水溝旁欲小解，因現場昏暗男子踩空踉蹌跌落水溝，水深及腰。
善化警分局港口派出所所長黃三豪、警員黃信昌獲報趕至，發現蔡坐於排水溝不發一語，警方攙扶終於拉上案，見蔡衣褲沾満汙泥，隨即聯絡家屬將其載回，家屬對警方及時相助頻頻表達感謝之意。
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