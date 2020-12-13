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陰雨綿綿南庄山區落石、樹倒 警方籲用路人注意

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣近日陰雨綿綿，南庄鄉山區發生3件落石、路樹倒塌意外，都沒有波及人車，警方據報迅速到場協助排除，頭份警察分局長何孟宗提醒民眾，近來行經山區用路人要多加小心，若發現落石或路樹倒塌，最好不要勉強通行。

124縣道35.3公里南庄鄉蓬萊村路段，今天上午8點52分路樹倒塌影響交通，頭份警分局蓬萊派出所據報，所長林振民立即趕至現場設置交通錐，協助清除路樹，並指揮警示路過車輛，並與民眾合力排除，此外，先前12月11日上午9點20分在124縣道34公里路樹倒塌，蓬萊所警員賴義方到場協助排除。

警方說，苗21線3.3公里南庄鄉東河村路段，12月11日上午9點35分左右發生落石坍方，東河派出所警員謝易霖接獲通報，現場設置交通錐，並指揮警示路過車輛，南庄市公所機具到場排除，不久恢復通車。

何孟宗提醒民眾，近來山區天氣多變，時有強風或大雨，易造成土石鬆動，請行經山區用路人民眾多加小心，若發現有落石或路樹倒塌，立即聯繫相關單位移除，以保障生命、財產的安全。

苗栗縣南庄鄉山區落石、路樹倒塌意外頻傳，警方協助排除，並提醒用路人注意。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣南庄鄉山區落石、路樹倒塌意外頻傳，警方協助排除，並提醒用路人注意。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣南庄鄉山區落石、路樹倒塌意外頻傳，警方協助排除，並提醒用路人注意。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣南庄鄉山區落石、路樹倒塌意外頻傳，警方協助排除，並提醒用路人注意。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣南庄鄉山區落石、路樹倒塌意外頻傳，警方協助排除，並提醒用路人注意。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣南庄鄉山區落石、路樹倒塌意外頻傳，警方協助排除，並提醒用路人注意。圖／頭份警察分局提供

路樹 南庄

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