陰雨綿綿南庄山區落石、樹倒 警方籲用路人注意

苗栗縣近日陰雨綿綿，南庄鄉山區發生3件落石、路樹倒塌意外，都沒有波及人車，警方據報迅速到場協助排除，頭份警察分局長何孟宗提醒民眾，近來行經山區用路人要多加小心，若發現落石或路樹倒塌，最好不要勉強通行。

124縣道35.3公里南庄鄉蓬萊村路段，今天上午8點52分路樹倒塌影響交通，頭份警分局蓬萊派出所據報，所長林振民立即趕至現場設置交通錐，協助清除路樹，並指揮警示路過車輛，並與民眾合力排除，此外，先前12月11日上午9點20分在124縣道34公里路樹倒塌，蓬萊所警員賴義方到場協助排除。

警方說，苗21線3.3公里南庄鄉東河村路段，12月11日上午9點35分左右發生落石坍方，東河派出所警員謝易霖接獲通報，現場設置交通錐，並指揮警示路過車輛，南庄市公所機具到場排除，不久恢復通車。