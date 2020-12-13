雲嘉警局聯手酒駕大執法 動員184名警力攔查千輛車

入冬為酒駕肇事的高峰期，嘉義縣警察局昨日晚間，聯手雲林縣警察局北港分局，採「區域聯防」，動員184名員警，擴大取締酒駕專案，攔查各式車輛達千部以上，共查獲3件酒駕，呼籲民不要心存僥倖。

嘉義縣和雲林縣警局昨日晚間於兩縣交接，北港大橋兩端、台19線中央公路、159線媽祖大道等道路，實施封鎖式路檢，攔查酒測。

另由水上、布袋、中埔、竹崎等分局同步針對轄內易飲酒場所周邊路段及聯外幹道、橋樑等，採聯合路檢或機動攔查方式取締酒駕，依刑法公共危險罪移送法辦2件、拒測重罰18萬元1件。

嘉義縣警局為有效杜絕酒駕上路，將防制觸角向上溯源，逐一洽訪轄區供應酒類飲宴之營業場所，邀請業者簽立「反酒駕協定」，請其為消費者提供代駕或聯絡計程車等服務，建構深入且即時的預防性通報聯繫網絡。