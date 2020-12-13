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田寮河救溺10小時 遺體早一步流到基隆港被港警撈起

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

戴姓男子今晨留遺書後離家，基隆市警、消在田寮河旁找到他的鞋子，懷疑落水，搜救到中午沒發現。基隆港警上午約9點半在東8碼頭水域發現1具男子大體，但不知與田寮河落水案有關，直到下午1點多市、港取得連繫，通知家屬指認遺體無誤。全案由港警報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，42歲戴男今日凌晨近4點疑與家人在電話中起口角，留下要妻子好好照顧子女的字條後外出。妻子察覺不對勁，追出門外，見他搭上計程車。戴妻多次聯繫丈夫找不到人，半小時後打電話報案。

員警調閱道路監視器，發現戴男在美猴橋附近走動，趕到現場只看見他的拖鞋遺留在河畔，懷疑他掉進田寮河，通報消防局搜救。消防人員到下午近2點在田寮河面共投入7梯次人力搜尋，另外潛水4梯次，都未發現戴男身影。

基隆港務警察總隊上午9點27分接獲報案，東8碼頭水域有男子漂流，港警駕駛警艇前往搜尋，發現男子已死亡，帶往東16號碼頭基隆海巡隊部前打撈上岸。

基隆市消防局過午得知港警上午在港內打撈到男子遺體，死者年紀、穿著和手部刺青等特徵與戴男相符，轉告戴男家屬前往殯儀館認屍。

港警表示，男子身上無身分證件，因為雙眼閉上，無法以人臉辨識系統查尋身分，採集指紋送刑事局比對，下午1點半左右接獲比對結果為住在東明路的戴姓男子，並經家屬指認無誤。

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基隆市戴姓男子留遺書在家中，今晨疑在田寮河落水，警、消接獲家人報案前往搜救。記者邱瑞杰／攝影
基隆市戴姓男子留遺書在家中，今晨疑在田寮河落水，警、消接獲家人報案前往搜救。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 港警 碼頭

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