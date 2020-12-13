闖中橫管制站男騎士失蹤38天 搜救人員今再入山搜尋
新竹邱姓男子11月6日傍晚騎機車從梨山往谷關方向，硬闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，邱男家屬懸賞50萬元尋人，但至今已失蹤38天仍未果。警方及民間搜救團隊共25人，今早仍前往搜尋中。
11月6日傍晚5時28分，37歲邱男騎機車從德基管制站欲進入中橫便道，管制人員將他攔下，未料邱男竟催油門硬闖管制站，往谷關方向加速行駛，管制人員在拉扯中輕微擦傷，趕緊通報警方及山下谷關管制站人員攔截。
邱男騎了約2公里，在中橫便道21公里處被另名許姓保全攔下，邱男見狀衝撞保全，造成許男手腳挫傷，邱男繼續往谷關方向行駛，保全隨即開車跟在邱男後方；谷關管制站接獲通知隨即派1車3人前往中橫便道1.7公里隧道口攔阻。
警方接獲通報立即前往現場，據管制站人員陳述，騎士在中橫便道1.7公里隧道口遭攔阻後跑進隧道，隨後驅車沿線搜尋未果，返回中橫便道1.3公里隧道口下車尋找時，聽到草叢有滑動聲音，懷疑邱男滑落溪谷不見蹤影，並以探照燈照向邊坡搜尋未果。
警方立即打119通報，晚間6時57分救護車抵達現場，員警、消防搜救人員及管制站人員共18人開始搜救，後續訪談管制站人員釐清事發經過，並進行證據保全、現場模擬、採證送驗等調查工作。
警方表示，全案雖然已進入司法程序，和平警分局谷關派出所長王繼生及民間搜救團隊仍未放棄協尋，今早由多個團體組成搜救團隊25人在谷關派出所集結，分析研判搜尋地點後，由王繼生任務分工後前往搜尋。
和平警分局日前也接獲民眾提供照片，發現疑似失蹤的邱男出現在豐原市區一處小公園，經員警提供照片給家屬指認，家屬認為衣服與鞋子極為相似，立即派員前往公園附近尋找監視器畫面，經調閱多處監視器，最終發現並非是邱男，而是1名潘姓新住民。警方呼籲，如有發現疑似邱男的線索請聯繫谷關派出所或家屬，希望能早日尋獲。
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