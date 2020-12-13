超跑撞油罐車矛盾大對決 駕駛損失近3千萬

一輛藍寶堅尼超跑去年在南迴公路與油罐車發生車禍，油罐車翻落三公尺邊坡。本報資料照

去年3月，屏東南迴公路台9線草埔路段，一名陳姓男子（50歲）駕駛藍寶堅尼「小牛」，因跨越雙黃線超車，與對向48歲曾姓油罐車駕駛對撞，導致油罐車翻落邊坡，所幸皆受困車內的陳、曾兩人救出後，送醫並無生命危險。法院審理期間，陳男向曾以130萬元和解，屏東地院民事一審判決，陳男須賠中油505萬元，加上自身車損，粗估整起車禍損失近3千萬。

判決書指出，這起車禍發生在去年3月31日上午8時8分，陳男駕駛超跑「小牛」，行經台九線南迴公路466.5KM處時，因違規跨越雙黃線超車，與對駕駛油罐車的曾男發生對撞，導致油罐車翻落九米深的邊坡。

事發當時，超跑車頭全毀，陳男左手臂、右小腿骨折，至於油罐車駕駛左小腿骨折，翻覆後車頭與槽體皆嚴重受損，兩人皆受困車內，經搶救後，送醫救治並無生命危險。事後評估，當時油罐車槽體滿載油，後續的抽油、清洗、吊掛作業、運送等善後處理，損失共達18項，並向陳男求償505萬餘元。

法院審理期間，陳男已向曾男以130萬元達成和解，但對不認同中油部分求償要求，並強調該事故純屬意外，自己也不清楚事故原因，因此，只油罐車損，不願賠償其他17項損失，請求駁回中油聲請。

法官認為，這起事故，因陳男違規跨越雙黃線，導致油罐車無法及時閃避而發生事故，反觀，曾男未見有何肇事因素，因此，陳需負完全過失責任，至於判決賠償也依中油估值方式，判賠陳男應支付中油公司505萬9105元。