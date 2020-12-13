基隆男子疑跳田寮河 水濁消防員水下搜救難

基隆市戴姓男子留遺書在家中，今天凌晨坐計程車出門，在田寮河畔下車後失去音訊。警、消接獲家人報案後，在美猴橋邊人行道發現戴的鞋子，懷疑他落水，派員在水面及潛水搜救，到中午時仍未發現他的蹤影。

據了解，戴男今天凌晨疑與母親在電話中起口角。留下要妻子好好照顧子女的字條，並向妻子表示要到超商購物後外出。戴出門後，妻子察覺不對勁，但追出門外，見他搭上計程車。戴妻多次聯繫丈夫找不到人，半小時後打電話報案求助。

員警調閱道路監視器，發現戴男在美猴橋附近走動，趕到現場只看見他的拖鞋遺留在河畔，懷疑他掉進田寮河，通報消防局搜救。消防人員到中午時，已在田寮河面投入7梯次人力搜尋，另外潛水3梯次，都未發現戴男身影。

消防人員說，過去田寮河救溺經驗都是先以落水點往下游5公尺為搜救重點，再慢慢擴大搜救範圍。水面下因為無法目視搜救，2名隊員為1組下水後，會張開雙臂手拉手，慢慢往前游動，用「撞」的尋找可能的失蹤者。

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