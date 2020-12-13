快訊

降低血壓、膽固醇和發炎？ 蜂王乳真的對健康有益嗎？

光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童葬身起火砲車 里長、派出所募款助家屬處理後事

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市彌陀區8歲鄭姓女童本月5日與父親參加社區「三千宮」進香團遶境不幸葬身起火砲車，因女童家庭收入不穩定，彌陀區舊港里長吳風慶與岡山警分局舊港派出所共同聯繫地方慈善團體發起募捐，共募得30萬元，11日上午由舊港所長歐建銘代表致贈慰問金，期幫助女童家人暫時度過難關。

歐建銘表示，鄭姓女童就讀社區小學二年級，家就住在派出所附近，女童與父親同住，非常乖巧懂事，出門看到警察或鄰居叔伯阿姨都會很有禮貌問好，他們也常看到女童幫父親到附近雜貨店購買日常用品，發生此不幸意外連派出所員警都感到震驚與不捨。

據了解，鄭姓女童父親平時以打零工維生、家庭收入微薄不固定，還需照顧年長的父母，意外發生後女童父親非常自責，多日來都陷在悲痛情緒中。吳風慶與舊港所共同聯繫地方慈善及愛心團體發起募捐，期望幫助女童家人，多日來共募得30萬元，11日上午特地前往女童住家關懷慰問並致贈募資。

岡山警分局表示，轄區警員對民眾視民如親，急難救助不落人後，期望結合社會力量資源，協助弱勢家庭度過難關，使弱勢家庭不致淪為社安全網的破洞。

高雄市彌陀區舊港里長吳風慶等人共同發起愛心募捐，期望幫助於砲車火燒車意外葬身的女童及她的家屬。記者陳玫伶／翻攝
高雄市彌陀區舊港里長吳風慶等人共同發起愛心募捐，期望幫助於砲車火燒車意外葬身的女童及她的家屬。記者陳玫伶／翻攝

岡山 弱勢家庭 警察

延伸閱讀

廟會事故頻傳 高思博：關鍵在政府漠視、應納入管理

環保禮炮機「瓦斯混氧氣」 立委要求加強掌控預防危險

景氣寒冬募款難？這社團太強大 募捐福袋不到5小時達標

8歲女童不幸葬身遶境火燒車 進香團廟方今前往慰問

相關新聞

北巿光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

台北市中正區八德路一段，全球人壽一處地下四層、地上九層的新建工地，今天中午11時43分頂樓冒出濃密黑煙，連數公里外都能目...

超跑撞油罐車矛盾大對決 駕駛損失近3千萬

去年3月，屏東南迴公路台9線草埔路段，一名陳姓男子（50歲）駕駛藍寶堅尼「小牛」，因跨越雙黃線超車，與對向48歲曾姓油罐...

兌過三倍券赫然流入市面！ 台中石岡檳榔攤遭詐騙警急追

振興三倍券使用期限至12月31日，台中市卻傳出有人利用已兌付過的三倍券購物消費。2名男子前天拿2張三倍券到台中市豐勢路一...

嚇！轎車差點衝進超商內 幸好門口柱子擋下

陳姓男子今天凌晨開車行駛至台中市神岡區中山路，疑似疲勞駕駛，突然衝撞一旁的摩托車，還直接撞進超商騎樓，幸好有騎樓的柱子擋...

半夜樓上鄰居小孩狂吵 男忍無可忍持西瓜刀上門猛捶

高雄市楠梓區53歲李姓男子昨晚10時許，疑長期受到住家樓上鄭姓鄰居小孩發出噪音騷擾，竟喝酒後拿著西瓜刀到鄭男家門口，持刀...

闖中橫管制站男騎士失蹤38天 搜救人員今再入山搜尋

新竹邱姓男子11月6日傍晚騎機車從梨山往谷關方向，硬闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，邱男...

三創附近工地竄濃煙 警消急支援

台北市中正區八德路一段，全球人壽一處地下四層、地上九層的新建工地，今天中午11時43分頂樓冒出濃密黑煙，連數公里外都能目...

基隆男子疑跳田寮河 水濁消防員水下搜救難

基隆市戴姓男子留遺書在家中，今天凌晨坐計程車出門，在田寮河畔下車後失去音訊。警、消接獲家人報案後，在美猴橋邊人行道發現戴...

女童葬身起火砲車 里長、派出所募款助家屬處理後事

高雄市彌陀區8歲鄭姓女童本月5日與父親參加社區「三千宮」進香團遶境不幸葬身起火砲車，因女童家庭收入不穩定，彌陀區舊港里長...

土城凌晨械鬥少年遭砍險斷腕 警逮11人

新北一名許姓男子不滿借錢遭嗆，今凌晨號召了一群人到土城區擺街堡附近堤防與對方談判，但因為不認識前來助陣的人，誤以為是對方...

少女自助洗車噴碎破璃刺眼險失明 醫師建議戴護目鏡

坊間自助式洗車場林立，一名女子陪同友人洗車，友人用空氣噴槍清潔機車後照鏡，鏡片受力瞬間爆裂，碎片散飛刺傷女子雙眼，險些造...

台中夫酒後騎機車載妻返家 自撞安全島喪命、妻骨折

台中市陳姓男子在今天凌晨騎車載妻子返家，行經南區忠明南路時，自撞安全島，陳因頭部受創，顱內出血，送醫不治，陳妻手部有骨折...

熱門新聞

新竹縣再傳山難 登山客命喪尖石北德拉曼山

苗栗清安豆腐街天降橫禍 30cm粗樹幹砸中父子都顱內出血

老翁想跑馬拉松搭客運到站不下車 臉白冰冷送醫不治

夜班保全連3個月加班超過100小時罹患腦中風 獲賠127萬

影／斗六驚見逆向「三寶獸」 駕駛嚇傻急閃險遭撞

竹北劫囚案／最後一魚落網 李姓女共犯到案說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。