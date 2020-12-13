女童葬身起火砲車 里長、派出所募款助家屬處理後事

高雄市彌陀區8歲鄭姓女童本月5日與父親參加社區「三千宮」進香團遶境不幸葬身起火砲車，因女童家庭收入不穩定，彌陀區舊港里長吳風慶與岡山警分局舊港派出所共同聯繫地方慈善團體發起募捐，共募得30萬元，11日上午由舊港所長歐建銘代表致贈慰問金，期幫助女童家人暫時度過難關。

歐建銘表示，鄭姓女童就讀社區小學二年級，家就住在派出所附近，女童與父親同住，非常乖巧懂事，出門看到警察或鄰居叔伯阿姨都會很有禮貌問好，他們也常看到女童幫父親到附近雜貨店購買日常用品，發生此不幸意外連派出所員警都感到震驚與不捨。

據了解，鄭姓女童父親平時以打零工維生、家庭收入微薄不固定，還需照顧年長的父母，意外發生後女童父親非常自責，多日來都陷在悲痛情緒中。吳風慶與舊港所共同聯繫地方慈善及愛心團體發起募捐，期望幫助女童家人，多日來共募得30萬元，11日上午特地前往女童住家關懷慰問並致贈募資。