土城凌晨械鬥少年遭砍險斷腕 警逮11人

新北一名許姓男子不滿借錢遭嗆，今凌晨號召了一群人到土城區擺街堡附近堤防與對方談判，但因為不認識前來助陣的人，誤以為是對方人馬，見面就砍，演變成自己人打自己人的烏龍械鬥，3名少年受傷送醫；土城警方接獲報案，目前陸續約談11名犯嫌，全案依傷害等罪偵辦中。

據了解，3名少年被砍到渾身是血，最後是逃到堤防附近的清潔隊才獲救。其中，14歲的廖姓少年傷勢較重，其因為右手遭砍，送醫急救後又轉院進行縫合手術。另外，14歲的林姓少年則是背部中刀、16歲的劉姓少年則是左手被劃傷，所幸均無生命危險。

警方初步調查，許男日前向人借300元搭計程車遭拒，又被對方譏笑「沒錢搭什麼計程車」，心中不滿，所以約對方談判。他除了自己帶人前往談判地點，又從其他地方叫人助陣，但因為不認識前來助陣的少年，將少年誤認成對方人馬，見面就砍，所以演變流血衝突。

警方查出事情因許男而起，連夜將人帶回製作筆錄；警詢時，許男坦承約人談判，但他沒喊動手，不清楚衝突怎麼發生，自己在過程中也被人打。全案依傷害罪偵辦中。