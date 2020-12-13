兌過三倍券赫然流入市面！台中石岡檳榔攤遭詐騙警急追

振興三倍券使用期限至12月31日，台中市卻傳出有人利用已兌付過的三倍券購物消費。2名男子前天拿2張三倍券到台中市豐勢路一家檳榔攤消費，店家一時不察，事後才發現三倍券的背面已蓋上了商家戳章及銀行收付章，氣的向警方報案。東勢警分局表示，已擴大調閱案發現場周遭監視器及與新光銀行總行聯繫，積極偵辦中。

2名男子12月11日下午開車到石岡區豐勢路檳榔攤消費，原要購買10包香菸共1500元，因店家庫存香菸不足，最後男子購買了香菸3包，價值395元，支付2張折起的面額200元振興三倍卷後，店家欲找5元，但男子卻說不用找了，隨即駕車往豐原方向離去。檳榔攤事後攤開三倍券，發現背面已蓋了商家戳章與銀行收付章，趕緊向警方報案。

經檳榔攤業者詢問，當天下午附近親友經營的檳榔攤也遇到同樣詐騙手法，但店家當下察覺並未上當。

東勢區福隆里長吳振嘉表示，振興三倍券只能兌付1次，已兌付的三倍券最終應由發券的行庫收回，不應該在市場流通，除了陪同受害店家報案，也提醒店家收取三倍券要多加留意背後有無蓋章或材質真偽。