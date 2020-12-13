台中夫酒後騎機車載妻返家 自撞安全島喪命、妻骨折

台中市陳姓男子在今天凌晨騎車載妻子返家，行經南區忠明南路時，自撞安全島，陳因頭部受創，顱內出血，送醫不治，陳妻手部有骨折、多處擦挫傷，但無生命危險，經查，陳抽血換算的酒精濃度超過每公升1毫克，初判陳因酒駕才釀禍。

據查，陳姓男子（32歲）在今天凌晨3時許，騎車載施姓妻子（31歲）返家，行經南區忠明南路往三民西路方向時，在忠明南路480號附近，自撞中央分隔島，警、消獲報到場，陳在送醫前，就已無生命跡象，送醫急救後仍因顱內血，狀況嚴重而不治，施女則是左手骨折，全身多處擦挫傷，但無大礙。

台中市第三警分局交通分隊調閱監視器，發現陳騎車行經該處時，車速不慢，另外陳經抽血後，也發現酒精濃度每公升有超過1毫克的程度，初步研判陳因酒精導致控制力下降而釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析。

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