偷拍別人和男友撒嬌 女上傳網路挨告

王姓女子去年底在洪姓女子住處撞見對方躺在床上和男友撒嬌，拿手機錄影，之後不顧洪反對，將影片上傳臉書，並ＰＯ文指「這影片中的人，我不說是誰，但，是抽完K菸後的樣子」；新竹地院審理終結，王被依竊錄非公開活動罪，判拘役50日。

經查，王女去年12月趁洪女躺在床上和男友撒嬌時，未取得對方同意就拿手機錄影，洪發現後要求王立即刪除，但王未聽從，反將影片ＰＯ上臉書讓網友觀覽，事後洪向警方報案提告。

法官審理時，王女坦承犯行，不過，法官認為雖然王ＰＯ文內容暗指洪施用Ｋ他命香菸等不實情節，不過影片並未拍攝到對方臉部，也未明指是洪施用Ｋ他命香菸，之後貼文與檔案也遭刪除，因此難認對洪有名譽上貶損。