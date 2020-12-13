店長為4歲女兒遭呼巴掌理論 酒漢砸店嗆：這樣有爽嗎

台中市東區一家早餐店在11日晚間8時許，傳出有一名潘姓男子喝醉後，與黃姓女店長起衝突，起因為潘曾呼黃女兒巴掌，造成女童臉有紅腫，雙方理論後，潘砸店破壞桌椅，黃女上網爆料，還稱潘在砸店時，怒嗆「等一下就到警局報到」，警方循線通知潘到案，潘否認涉案，全案將依毀損、傷害罪嫌函辦。

據查，黃姓女子是東區自強街某早餐店長，11日晚間遇到一名喝醉酒的潘姓男子（42歲），雙方因日前潘無故打黃女的4歲女兒巴掌，造成女兒臉部紅腫，而爆發口角，潘在店內大鬧，毀損店內桌椅，警方獲報後，循線通知潘到案說明，潘否認涉案，全案將依傷害、毀損等罪函送法辦。