半夜樓上鄰居小孩狂吵 男忍無可忍持西瓜刀上門猛捶
高雄市楠梓區53歲李姓男子昨晚10時許，疑長期受到住家樓上鄭姓鄰居小孩發出噪音騷擾，竟喝酒後拿著西瓜刀到鄭男家門口，持刀揮舞、叫囂並敲打鄭男家門，造成門板凹陷，鄭男嚇得趕緊報警，楠梓警分局警方到場時李男已不在現場，後續依恐嚇及毀損罪嫌將李男函送法辦。
據了解，鄭男家中有分別有2歲及4歲兒童，李男與鄭男是大樓樓上樓下鄰居關係，疑因鄭男家中小孩經常半夜吵鬧，李男多次向主委、鄭男家隔壁鄰居反映無效，昨晚李男又受鄭男家中噪音騷擾，加上桌椅移動聲，真的忍無可忍，才藉著酒意拿刀上樓抗議。
楠梓警分局警方到場向鄭男了解情況後，立刻到李男家中詢問，李男坦承有持刀揮舞等情況，員警請李男主動交付涉案西瓜刀一把，並將李男帶回派出所調查，全案依恐嚇及毀損罪嫌移送法辦。
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