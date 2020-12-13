25歲男疑和酒店小姐爭吵 永盛公園清晨開4槍洩憤

25歲王姓男子今天清晨5時許，疑似喝酒續攤與酒店小姐發生口角爭執，涉嫌在北市中山區永盛公園持模擬槍，對空鳴4槍，警方獲報到場發現4枚彈殼，隨即循線在今早8時許逮捕王男，全案將依照社會秩序維護法及槍砲彈藥刀械管制條例裁處。

據悉，王姓男子在深夜喝酒續攤，與酒店小姐發生口角，酒店小姐難以應付王男，打電話向男朋友求救，自稱是酒店小酒男友約王男在永盛公園見面，但卻遲遲未到，王男疑似為了宣洩情緒，對空鳴了4槍。

路過民眾聽到槍聲驚恐報案，警方到場後現場已無人，警方循線找到4枚彈殼，且隨即調閱監視器追查，在今天上午8時許逮到涉案的王姓男子。