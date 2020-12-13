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疑精神不濟自撞人行道 菲籍移工魂斷台灣

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區向上路五段的下坡路段，在昨天深夜11時許傳出一起騎士自撞人行道的交通事故，該名騎士在警、消到場時，已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治，經查，該名騎士是菲律賓籍的移工宇姓男子，疑精神不濟或其他原因，自撞人行道緣石後摔車，未造成其他人員傷亡。

據查，菲律賓籍宇姓男子（38歲）在昨天深夜11時許，騎車行經南屯區向上路五段、精科五路時，自撞人行道緣石後摔車，宇頭部受重撞，警、消到場時，宇已無呼吸心跳，送醫急救後仍不治。

台中市第四警分局交通分隊調查，發現宇姓男子無酒精濃度，現場無路口監視器，初判是宇姓男子疑精神不濟、未注意車前狀況等因素，自撞人行道緣石而自摔，詳細的案發原因，有待交大事故組分析研判。

台中市菲律賓籍宇姓移工昨天騎車行經南屯區向上路五段時，自撞人行道緣石殞命。記者陳宏睿／翻攝
台中市菲律賓籍宇姓移工昨天騎車行經南屯區向上路五段時，自撞人行道緣石殞命。記者陳宏睿／翻攝
台中市菲律賓籍宇姓移工昨天騎車行經南屯區向上路五段時，自撞人行道緣石殞命。記者陳宏睿／翻攝
台中市菲律賓籍宇姓移工昨天騎車行經南屯區向上路五段時，自撞人行道緣石殞命。記者陳宏睿／翻攝
台中市菲律賓籍宇姓移工昨天騎車行經南屯區向上路五段時，自撞人行道緣石殞命。記者陳宏睿／翻攝
台中市菲律賓籍宇姓移工昨天騎車行經南屯區向上路五段時，自撞人行道緣石殞命。記者陳宏睿／翻攝
台中市菲律賓籍宇姓移工昨天騎車行經南屯區向上路五段時，自撞人行道緣石殞命。記者陳宏睿／翻攝
台中市菲律賓籍宇姓移工昨天騎車行經南屯區向上路五段時，自撞人行道緣石殞命。記者陳宏睿／翻攝

人行道 事故 台中市

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