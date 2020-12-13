疑精神不濟自撞人行道 菲籍移工魂斷台灣

台中市南屯區向上路五段的下坡路段，在昨天深夜11時許傳出一起騎士自撞人行道的交通事故，該名騎士在警、消到場時，已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治，經查，該名騎士是菲律賓籍的移工宇姓男子，疑精神不濟或其他原因，自撞人行道緣石後摔車，未造成其他人員傷亡。

據查，菲律賓籍宇姓男子（38歲）在昨天深夜11時許，騎車行經南屯區向上路五段、精科五路時，自撞人行道緣石後摔車，宇頭部受重撞，警、消到場時，宇已無呼吸心跳，送醫急救後仍不治。