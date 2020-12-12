聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗清安豆腐街天降橫禍 30cm粗樹幹砸中父子都顱內出血

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉觀光區的清安豆腐街今天下午1點多驚傳山坡上的樹幹斷裂掉落，砸傷40歲及7歲的柯姓遊客父子，兩人經送苗栗市大千綜合醫院救治，因都有顱內出血情況，目前都在加護病房，這起意外嚇壞現場不少遊客，警方已經採證調查。

苗栗縣消防局表示，勤務中心下午1點36分接獲通報，清安豆腐街有遊客遭坡上掉落的「樹枝」砸傷，消防局派遣大湖、泰安消防分隊救護車趕往，將受傷的父子2人送醫。

掉落的樹幹長達3公尺，直徑粗達30公分，當時從陡峭的山壁掉落到豆腐街上，除了砸傷柯姓父子，也砸壞路邊花生、玉米攤的頂篷，當時街上遊客不少，都被如突如其來的狀況嚇到，警方接獲通報後，趕到現場架設警告標語，提醒遊客安全，大湖警分局採證人員也到現場勘察，發現掉落的樹幹蛀蝕的情形，但山坡的斷裂點還無法掌握，將請攀岩或登山專家協助尋找。

被樹幹砸傷的父子出現頭暈、頭痛，經送苗栗市大千綜合醫院診療發現有顱內出血情況，轉入加護病房觀察。

苗栗縣泰安鄉清安豆腐街下午發生山坡樹幹斷裂掉落砸傷遊客的意外。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉清安豆腐街下午發生山坡樹幹斷裂掉落砸傷遊客的意外。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉清安豆腐街下午發生山坡樹幹斷裂掉落砸傷一對父子遊客的意外，路邊的玉米攤頂篷也被砸壞。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉清安豆腐街下午發生山坡樹幹斷裂掉落砸傷一對父子遊客的意外，路邊的玉米攤頂篷也被砸壞。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉清安豆腐街下午發生山坡樹幹斷裂掉落砸傷遊客的意外。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉清安豆腐街下午發生山坡樹幹斷裂掉落砸傷遊客的意外。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉清安豆腐街下午發生山坡樹幹斷裂掉落砸傷遊客的意外。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉清安豆腐街下午發生山坡樹幹斷裂掉落砸傷遊客的意外。圖／民眾提供

苗栗縣 頭痛 救護車

延伸閱讀

「明日閱讀日」活動 苗栗縣獲雙料冠軍

影／「閱讀可以翻轉生命」 苗栗縣文學集新書發表

苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

「禾埕練舞功」社會組19隊參賽 大湖歌舞發展協會第一

相關新聞

影／斗六驚見逆向「三寶獸」 駕駛嚇傻急閃險遭撞

雲林縣斗六市蔡姓民眾昨天下午開車行經斗六明德路橋，是由分隔島分開的四線道路橋，他才上橋不久，在轉彎竟突然出現一輛逆向迎面...

老翁想跑馬拉松搭客運到站不下車 臉白冰冷送醫不治

6旬楊姓老翁今天下午2時許，從台北搭乘統聯客運到嘉義，要參加明天的馬拉松，晚近7時到嘉義站老翁一直在座位上未下車，司機查...

他心肌梗塞昏倒 超強同事CPR、AED從鬼門關搶救回來

桃園龜山區陳姓男子今工作中途昏厥，頭部撞傷滿臉是血，蔡姓同事見他失去呼吸心跳，立刻拿廠內的AED電擊器電擊，同步接受11...

苗栗清安豆腐街天降橫禍 30cm粗樹幹砸中父子都顱內出血

苗栗縣泰安鄉觀光區的清安豆腐街今天下午1點多驚傳山坡上的樹幹斷裂掉落，砸傷40歲及7歲的柯姓遊客父子，兩人經送苗栗市大千...

男子到華視陳情不成撒冥紙離去 涉恐嚇警偵辦找人

今天傍晚5時許，一名男子到華視大樓的櫃台想要陳情，警衛說今天不是上班日，要他改天再來，不料男子離開後，不久又折返華視，還...

登山事故頻傳 7旬翁爬大凍山摔傷腿消防人力抬下山

受疫情影響無法出國，國旅大爆發，加上最近東北季風影響山區濕滑，山難事故頻傳，今上午新竹縣北德拉曼山才傳出登山客死亡，下午...

網友金飾服飾半價出售 外籍看護工匯款要買被攔阻

彰化縣竹塘鄉一名印尼籍看護工相信網友便宜賣好貨，到竹塘郵局匯款2萬8000元，郵局行員覺得帳號怪怪的，不像一般私人帳號，...

台中太平黑衣少年火燒娃娃機台險燒樓！台主怒PO網緝凶

台中市太平區振福路一家夾娃娃店前晚有一名黑衣少年在另一名少年陪同下，疑似以打火機火燒其中一台夾娃娃機台的塑膠把手。邱姓娃...

影／驚險碰撞 救護車執勤發生車禍機車騎士受傷

台中市消防局一輛救護車今天下午執勤救護，要開到事故地點時途中發生車禍，救護車和機車碰撞，騎士受傷，肇事原因由警方調查中。

天雨又地震中橫公路下午再傳落石 兩車受損幸無人傷

台8線中橫公路流芳橋前天才發生落石砸傷女童意外，今天下午在太魯閣國家公園內的燕子口步道西口，又發生零星落石，有兩輛路過車...

新竹縣再傳山難 登山客命喪尖石北德拉曼山

新竹縣尖石鄉北德拉曼山今天上午傳出登山客倒地昏迷，一行登山團16人才準備從登山口出發，但不到10分鐘，其中1名56歲的黃...

影／推動社區警政 仁武分局拍攝微電影「小瑛女警的日常」

警察工作包羅萬象，平日除為民服務還要不時關注社區治安問題。高市仁武警分局今天公布一部自製微電影，「小瑛女警的日常」內容以...

熱門新聞

新竹縣再傳山難 登山客命喪尖石北德拉曼山

研究生被房東要求清除垃圾 竟把尿液瓶、垃圾倒大樓蓄水池

台鐵羅東站旅客墜月台被普悠瑪撞上 消防鑽車底救人

影／斷橋驚魂！混凝土車過水泥板橋 整座橋竟斷成兩截

影／苗栗男疑酒駕自撞電桿零件噴飛30公尺 警到場自稱乘客

興大女教師疑課堂歧視憂鬱症學生被議論 怒告49名網友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。