苗栗清安豆腐街天降橫禍 30cm粗樹幹砸中父子都顱內出血

苗栗縣泰安鄉觀光區的清安豆腐街今天下午1點多驚傳山坡上的樹幹斷裂掉落，砸傷40歲及7歲的柯姓遊客父子，兩人經送苗栗市大千綜合醫院救治，因都有顱內出血情況，目前都在加護病房，這起意外嚇壞現場不少遊客，警方已經採證調查。

苗栗縣消防局表示，勤務中心下午1點36分接獲通報，清安豆腐街有遊客遭坡上掉落的「樹枝」砸傷，消防局派遣大湖、泰安消防分隊救護車趕往，將受傷的父子2人送醫。

掉落的樹幹長達3公尺，直徑粗達30公分，當時從陡峭的山壁掉落到豆腐街上，除了砸傷柯姓父子，也砸壞路邊花生、玉米攤的頂篷，當時街上遊客不少，都被如突如其來的狀況嚇到，警方接獲通報後，趕到現場架設警告標語，提醒遊客安全，大湖警分局採證人員也到現場勘察，發現掉落的樹幹蛀蝕的情形，但山坡的斷裂點還無法掌握，將請攀岩或登山專家協助尋找。

被樹幹砸傷的父子出現頭暈、頭痛，經送苗栗市大千綜合醫院診療發現有顱內出血情況，轉入加護病房觀察。