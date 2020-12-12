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老翁想跑馬拉松搭客運到站不下車 臉白冰冷送醫不治
6旬楊姓老翁今天下午2時許，從台北搭乘統聯客運到嘉義，要參加明天的馬拉松，晚近7時到嘉義站老翁一直在座位上未下車，司機查看發現老翁疑無生命跡象，身體冰冷，通報公司報警送醫急救仍不治，確切死因待檢警明天相驗。
現場民眾表示，該班客運大約晚上6點50分到達嘉義市，楊姓老翁1人坐在前面幾排個人座，到達嘉義站時，後方乘客要下車時有拍叫他下車，但老翁一直沒有反應，告知司機查看、發覺不對，身體冰冷，立即請公司人員處理。
統聯客運除了立即報警、通報救護車，也上車查看老翁狀況，發現老翁臉色慘白、沒有體溫，救護人員獲報到場後立即對老翁施救丶送醫急救後仍宣告不治。
據了解，老翁為北部人，這次到嘉義疑是為了參加「嘉義馬拉松」比賽，實際情況仍待警方調查。
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