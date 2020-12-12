影／斗六驚見逆向「三寶獸」 駕駛嚇傻急閃險遭撞

雲林縣斗六市蔡姓民眾昨天下午開車行經斗六明德路橋，是由分隔島分開的四線道路橋，他才上橋不久，在轉彎竟突然出現一輛逆向迎面而來的車子，險些撞上來，幸好他反應快，瞬間急閃，才逃過一劫，整個過程行車紀錄器PO網，連網友都驚呼「太可怕了」。

蔡先生說，明德路橋一上橋不久就呈現彎度，一時間看不見對向來車，尤其是四線道，兩向之間有分隔島隔開，所以用路人根本不會想到竟然會有逆向車駛來。

蔡先生遇上不可思議的逆向車，他說，幸好當時他車速不快，要不然一定閃不開，連喇叭都慢半拍，車過了才聽見喇叭聲，驚險瞬間事後讓他回想仍心有餘悸。