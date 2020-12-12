他心肌梗塞昏倒 超強同事CPR、AED從鬼門關搶救回來

桃園龜山區陳姓男子今工作中途昏厥，頭部撞傷滿臉是血，蔡姓同事見他失去呼吸心跳，立刻拿廠內的AED電擊器電擊，同步接受119線上指導CPR，在消防抵達時順利交接，將陳從鬼門關救回來，蔡也坦言首次對真人CPR「緊張到手會抖」，但見同事恢復呼吸心跳另他很感動。

桃園市消防局第一大隊龜山分隊表示，今下午接獲1間工廠報案，表示陳姓工人（52歲）工作中昏倒，疑似沒有呼吸心跳，隊員抵達時發現另名蔡姓員工已經使用AED（自動體外心臟電擊去顫器，俗稱傻瓜電擊器），朝陳男電擊兩次。

且蔡也經119線上指導對陳施作CPR，消防員接手後，繼續對陳實施CPR、AED監測心律，研判陳男是心肌梗塞，所幸經CPR持續兩循環，陳就恢復自主呼吸，還能回答救護人員問題，緊急送醫急救。

由於蔡男反應快速、急救動作熟悉，經詢問他向消防員說，公司每年都會做CPR加AED訓練，大家都清楚AED擺放位置，因此事發當下，很快就有人拿急救器材給他；蔡也坦言，這是首次對真人CPR，緊張到手會抖，但為了救人沒想太多，看到同事恢復生命跡象也很感動。