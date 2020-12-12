賓利車台74線接連變換車道 釀4車追撞事故
張姓男子昨天晚間駕駛高價賓利進口自小客車，行駛台74線台中市西屯路段，因接連變換車道，與後方3輛車發生追撞事故，4名駕駛經酒測未酒駕，事故原因待調查，修理費用恐相當可觀。
台中市警察局第六分局今天表示，50歲張姓男子昨天晚間7時多，駕駛進口賓利自小客車，行駛台74線中彰快速道路，行經台中市西屯路段往南近市政路匝道時，從第二車道變換至第三車道後，又變換至第二車道。
後方31歲王姓男子駕駛自小客車，沿第三車道變換至第二車道，往市政路匝道方向行駛時，閃避不及與賓利轎車發生碰撞，後方52歲汪姓男子駕駛自小客車見狀緊急煞車，另名32歲張姓男子駕駛自小客車，也追撞上汪男的自小客車。
所幸事故未造成人員受傷，4名駕駛人經酒測皆未酒駕，詳細事故原因警方正調查中。由於事故的賓利車新車價逾千萬元，事後的原廠修復費用將相當可觀。
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