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登山事故頻傳 7旬翁爬大凍山摔傷腿消防人力抬下山
受疫情影響無法出國，國旅大爆發，加上最近東北季風影響山區濕滑，山難事故頻傳，今上午新竹縣北德拉曼山才傳出登山客死亡，下午桃園市龜山區大棟山觀景平台登山步道也傳出意外，75歲陳姓老翁摔傷所幸消防20分鐘找到人，合力將他抬下山送醫並無大礙。
桃園市消防局第一大隊迴龍分隊指出，下午1點半接獲報案，表示陳翁登山後在步道滑倒，因受傷無法起身需要救援，但因報案地點不確定，加上龜山區有大小登山步道，隊員童偉庭、黃翊真先抵達登山口，和陳翁保持聯繫確認位置，所幸20分鐘就找到人。
消防說，陳翁當時和妻子一起爬大凍山，過程因路面濕滑摔了一跤，左腳痛得無法起身，癱坐在地上不知該如是好，救護員評估他生命跡象穩定、腿部無法移動，必須維持固定姿勢，並以人力抬下山就醫。
小隊長郭中平再帶領其他隊員、迴龍義消及龜山分隊到場支援，使用抽吸式護木、長背板，SKED徒手輪流將陳翁搬運下山送上救護車，陳也不斷致謝表示很不好意思；消防也提醒，山區下雨民眾應依自身體力選擇合適路線，若遇事故應保持手機收訊暢通，以利救助。
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