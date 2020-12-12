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網友金飾服飾半價出售 外籍看護工匯款要買被攔阻
彰化縣竹塘鄉一名印尼籍看護工相信網友便宜賣好貨，到竹塘郵局匯款2萬8000元，郵局行員覺得帳號怪怪的，不像一般私人帳號，直接通知警方到場，員警和郵局經理費盡唇舌溝通，說服印尼看護工不要匯款。
芳苑分局今天表示，49歲印尼籍看護工昨天下午到郵局辦理匯款手續，一面填寫資料，一面用手機通知，似乎聽從對方的指示辦理匯款，郵局行員和經理見狀覺得不對勁，詢問匯款給誰，印尼籍看護工答稱上網購物，匯錢到指定帳號支付貨款。
印尼籍看護工供稱，2個月前在網路聊天室認識一名馬來西亞籍網友，兩人使用英文聊天，覺得很開心，互加為LINE好友，對方傳送多張照片，有金飾、名牌包、服飾，都很好看而且便宜，價值新台幣4、5萬元的經殺價只賣她2萬8000元，相當划算。
看護工一開始不相信被騙，出示LINE的對話和照片，堅稱對方要便宜賣部分全新及部分二手商品。竹塘分駐所警員廖威勝和郵局經理請看護工聯絡仲介，再透過仲介翻譯說明看護工被詐騙，三方講來講去，仲介告訴看護工，這是常見的詐騙手法，高品質、正牌的貨品在台灣不可能半價求售，總算說服看護工不要匯款。分局長李益杰在事後頒發禮券感謝郵局經理和協助攔阻的員警。
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