網友金飾服飾半價出售 外籍看護工匯款要買被攔阻

彰化縣竹塘鄉一名印尼籍看護工相信網友便宜賣好貨，到竹塘郵局匯款2萬8000元，郵局行員覺得帳號怪怪的，不像一般私人帳號，直接通知警方到場，員警和郵局經理費盡唇舌溝通，說服印尼看護工不要匯款。

芳苑分局今天表示，49歲印尼籍看護工昨天下午到郵局辦理匯款手續，一面填寫資料，一面用手機通知，似乎聽從對方的指示辦理匯款，郵局行員和經理見狀覺得不對勁，詢問匯款給誰，印尼籍看護工答稱上網購物，匯錢到指定帳號支付貨款。

印尼籍看護工供稱，2個月前在網路聊天室認識一名馬來西亞籍網友，兩人使用英文聊天，覺得很開心，互加為LINE好友，對方傳送多張照片，有金飾、名牌包、服飾，都很好看而且便宜，價值新台幣4、5萬元的經殺價只賣她2萬8000元，相當划算。