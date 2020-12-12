台中太平黑衣少年火燒娃娃機台險燒樓！台主怒PO網緝凶

台中市太平區振福路一家夾娃娃店前晚有一名黑衣少年在另一名少年陪同下，疑似以打火機火燒其中一台夾娃娃機台的塑膠把手。邱姓娃娃機台主發現後，痛斥黑衣少年「太過分」，「上面還是出租套房，性命安全的問題」，萬一火災波及樓上套房，還可能造成人命傷亡，怒PO網並報警處理。

台中市警局太平分局新平派出所代理副所長黃鴻智今天說，邱姓娃娃機台主昨晚已到派出所報案，警方已依公共危險及毀損罪受理究辦，並呼籲民眾勿因個人因素，毀損他人財物等不法，避免觸法。