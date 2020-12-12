聽新聞
test
0:00 / 0:00
天雨又地震中橫公路下午再傳落石 兩車受損幸無人傷
台8線中橫公路流芳橋前天才發生落石砸傷女童意外，今天下午在太魯閣國家公園內的靳珩隧道西口，又發生零星落石，有兩輛路過車輛前擋遭噴出落石擊破，所幸無人受傷，為清除落石，雙向交通暫時中斷，傍晚5時左右已恢復通車。
公路單位提醒，連日天雨加上大震剛過，近日若無必要，盡量不要前往山區。
中橫公路174.1公里處流芳橋，前天中午才發生落石砸傷車窗玻璃，新北市一名到花蓮遊玩的8歲杜姓女童碎玻璃割傷的意外；今天下午3時30分許，相隔約1.3公里，台8線175.4公里處靳珩西口，又發生落石情況，新城警方及公路單位立即趕到現場交管並清除落石。
警方表示，落石量不大，不過有落石掉落時再彈起，兩輛路過小客車前擋風玻璃遭擊中，玻璃碎裂，所幸無人傷亡。
公路總局太魯閣工務段長陳麗華說，目前人員及機具已經進駐清理，因施工所需，雙向交通暫時中斷，但傍晚5時已恢復通行。不過，近日山區降雨，加上10日晚間才發生地震，呼籲用路人，地震過後或降雨期間，非必要請避免進入山區公路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言