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天雨又地震中橫公路下午再傳落石 兩車受損幸無人傷

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

台8線中橫公路流芳橋前天才發生落石砸傷女童意外，今天下午在太魯閣國家公園內的靳珩隧道西口，又發生零星落石，有兩輛路過車輛前擋遭噴出落石擊破，所幸無人受傷，為清除落石，雙向交通暫時中斷，傍晚5時左右已恢復通車。

公路單位提醒，連日天雨加上大震剛過，近日若無必要，盡量不要前往山區。

中橫公路174.1公里處流芳橋，前天中午才發生落石砸傷車窗玻璃，新北市一名到花蓮遊玩的8歲杜姓女童碎玻璃割傷的意外；今天下午3時30分許，相隔約1.3公里，台8線175.4公里處靳珩西口，又發生落石情況，新城警方及公路單位立即趕到現場交管並清除落石。

警方表示，落石量不大，不過有落石掉落時再彈起，兩輛路過小客車前擋風玻璃遭擊中，玻璃碎裂，所幸無人傷亡。

公路總局太魯閣工務段長陳麗華說，目前人員及機具已經進駐清理，因施工所需，雙向交通暫時中斷，但傍晚5時已恢復通行。不過，近日山區降雨，加上10日晚間才發生地震，呼籲用路人，地震過後或降雨期間，非必要請避免進入山區公路。

台8線中橫公路燕子口西口今天下午發生落石，公路單位趕往清除。記者王燕華／翻攝
台8線中橫公路燕子口西口今天下午發生落石，公路單位趕往清除。記者王燕華／翻攝
台8線中橫公路燕子口西口今天下午發生落石，有兩輛車車窗玻璃被噴出的落石擊破。記者王燕華／翻攝
台8線中橫公路燕子口西口今天下午發生落石，有兩輛車車窗玻璃被噴出的落石擊破。記者王燕華／翻攝
台8線中橫公路燕子口西口今天下午發生落石，有車輛車窗玻璃被噴出的落石擊破。記者王燕華／翻攝
台8線中橫公路燕子口西口今天下午發生落石，有車輛車窗玻璃被噴出的落石擊破。記者王燕華／翻攝

中橫公路 太魯閣國家公園

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