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新竹縣再傳山難 登山客命喪尖石北德拉曼山
新竹縣尖石鄉北德拉曼山今天上午傳出登山客倒地昏迷，一行登山團16人才準備從登山口出發，但不到10分鐘，其中1名56歲的黃姓男子就突然身體不適，同團友人立刻向119報案，但救護人員抵達現場時，黃男已經失去呼吸心跳，經確認已回天乏術，目前正將黃男遺體運下山中。
據了解，這名不幸罹難的黃姓男子（56歲）是與另外15名友人相約攀登鳥嘴山，並從北德拉曼山登山口出發，卻在距離登山口400公尺的位置，突然感到身體不適而倒下，雖然隊友迅速報案，但因現場距離消防隊出動位置有一段距離，救護救援人員到下午1點半才抵達。
過程中黃男早已昏迷並快速失去呼吸心跳，雖然在消防人員通話指導隊友接力實施CPR，卻仍無法恢復男子心跳，救護人員抵達時確認男子已經回天乏術，只能徒步將遺體運送下山，一行登山隊也只能取消行程下山。
據新竹縣消防局表示，共出動5車及14名救援人員，但不幸仍無法挽回男子性命，目前將指引一行15人下山，而黃姓男子的遺體也將運送下山，同時通知死者家屬前來了解情況。
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