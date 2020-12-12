影／推動社區警政 仁武分局拍攝微電影「小瑛女警的日常」
警察工作包羅萬象，平日除為民服務還要不時關注社區治安問題。高市仁武警分局今天公布一部自製微電影，「小瑛女警的日常」內容以九曲派出所女員警王怡瑛的一日工作為主題，影片拉進警民距離，盼透過社區警政建構治安網絡。
仁武分局分局長蔡文峰召集行政組及及防治組，副分局長徐如姣負責策劃及繕寫劇本，由仁武分局內的大華、鳥松、澄觀、九曲等分駐派出所員警拍攝。
「小瑛女警的日常」真實呈現九曲派出所女警王怡瑛的一日工作，一早期床後，要做的事情包含巡邏、交通維護、家戶訪查、校園護童及派出所值班等工作項目，在與社區居民互動時，還要留心注意社區治安動態。
蔡文峰指出，仁武分局幅員遼闊，總有警察力有未逮之處，所以鄰里、社區、學校，義警、民防及社區守望相助隊等治安網路很重要，落實社區警政才能共同打造一個安心的居住環境。
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