直行黑車撞上左轉小黃波及待轉區六機車 黑車駕駛棄車逃逸

新北市三重區今天中午12時許發生一起事故，一名王姓計程車司機沿新北大道行駛欲左轉中華路段時，與直行黑色轎車發生碰撞，黑車又滑行撞上一旁停等紅燈的待轉區六輛機車，所幸受傷7人均僅輕傷，但因黑車駕駛事故後離開現場，目前警方正了解中。

警方調查，當時計程車沿新北大道行駛左轉疑未禮讓直行車，使一輛直行新北大道一段往重陽路方向的黑色轎車閃避不及撞上，黑車撞上後又滑行撞上一旁待轉區停等紅燈的6輛機車，造成計程車上兩名乘客、黑色轎車上一名乘客與機車騎士4人，一共7人輕傷送醫。

警方到場後，酒測發現王姓計程車司機並無酒駕，黑車駕駛卻棄車離開現場，目前正向黑車乘客了解中，並調閱車籍資料以釐清。