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7旬翁失蹤5日 生日禮物是警方送他返家
70歲的陳姓老翁疑有失智症狀，在高雄遊蕩5天後，獨自走到派出所內，向警方表達數日未回家，警方查證他身分後，發現他竟是台中市報案的失蹤人口，當天也是他的生日，警方立即聯絡陳翁胞弟前來，帶他返家。
三民一警分局表示，陳翁前天晚上8點多時，來到長明派出所內，找上值班的呂姓、林姓警員，稱他好幾天未返家，警員耐心詢問下，發現陳翁雖能回答問題，但都要思考許久才能回應。
警方查詢警政系統後，得知原來陳翁是台中市所報的失蹤人口，已失蹤5日，因陳有失智狀況，警方便請陳的胞弟到所內陪同返家。
在等待期間，警員發現前天恰好是陳翁的生日，立即準備泡麵讓陳翁果腹之餘，還祝賀他生日快樂，讓陳翁感到相當暖心，直說這是最大的生日禮物。
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