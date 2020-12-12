賊開贓車拒捕還在大桃園逃竄 撞爛車頭斷腿痛苦哀嚎

桃園蘇姓、劉姓男子今凌晨3點多偷了1輛小貨車，被巡邏員警發現追捕，2人拒不配合加速竄逃，一路行經桃園、蘆竹、中壢、平鎮及大溪，最後高速自撞燈桿才停下，被夾在面目全非的車頭痛苦哀嚎，蘇也左腳骨折，經消防使用破壞工具救出送醫，警方將依竊盜罪嫌將2人移送。

警方調查，蘇男（45歲）、劉男（38歲）鎖定沈姓被害人的貨車，今凌晨偷走後經沈發現報案，警方通報線上巡邏網加強攔查，員警李承翰、林思賢及林怡菁獲報，經周邊巡守在春日路發現可疑贓車，靠近鳴笛喝令車上的蘇、劉下車受檢。

未料2人不配合，反而重踩油門加速往蘆竹南崁方向逃逸，警方一路尾隨、回報勤務指揮中心，各單位也出動加入攔截圍捕，但蘇、劉仍僥倖想逃逸，一路狂飆從南崁繞回桃園，又打算沿中壢再往平鎮方向逃竄。

後來行經龍南路往大溪時，2嫌骨然關閉車燈，隨後就在龍南路、仁和路口高速自撞燈桿，車頭整個凹陷扭曲，蘇、劉也被夾在駕駛座及右前座動彈不得，還被鈑金夾住痛的大聲哀嚎。