影／中市中彰快速道路「變換車道不當」 4車連環擦撞

台中市民張男昨晚駕車途經中彰快速道路，因變換車道與王男駕駛的車擦撞，後方汪男見狀後剎車，致後方「小張」的車撞上前方汪男的車，警方查出4名車主未受傷，也未飲酒，全案由台中市警六分局處理。

警方查出，張男（50歲）昨晚7時21分，駕車沿中彰快速道路第二車道變換至第三車道後，又變換至第二車道時，王男（31歲）駕駛車子沿中彰快速道路第三車道變換至第二車道往市政路匝道方向行駛發生碰撞。

汪男（59歲）駕車見狀後刹車，後方「小張」（32歲）刹車不及而撞擊汪的車，張車左後角與王車右前角碰撞，「小張」車左前角撞擊汪車右後角。4名車主無飲酒，也未受傷。