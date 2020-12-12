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桃園煉油廠昨傳氣爆 酸水槽頂蓋炸飛、槽體扭曲變形
中油桃園煉油廠第一煤組工廠現正值大修期間，昨傍晚工作人員開啟1個儲存廢棄酸水槽時，因內部富含油氣的汙泥接觸空氣自燃，當場冒火炸飛頂蓋竄黑煙，水槽也整個變形，所幸無人員受傷；桃煉廠廠長曾繁鑫表示，已全面檢討事發原因，往後開啟水槽將比照油槽保護措施，拉高安全層級。
曾繁鑫指出，現場是第一媒組工廠內的1個酸水槽，主要用來儲存製成中產生的酸水，昨傍晚接近5點時，工作人員準備打開人字孔蓋清洗內部，因槽牆上附著少量的汙泥，其中包含硫化鐵物質，化學性質接觸到空氣會自燃，昨天才會一開蓋發生氣爆，所幸沒造成人員傷亡。
事故雖一度竄火、冒黑煙，不過因燃燒的是水槽，大約5分鐘後熄滅，桃園市消防局第一大隊獲報到場時已無火煙，廠方也表示由內部負責即可。
曾繁鑫說，氣爆的水槽先前就已列入本次大修準備汰換，研判內部經化學物侵蝕，槽壁變得比較薄，加上過去經驗開啟水槽時，雖空氣接觸流化鐵會自燃，但都是在可控制的程度，這次開啟突氣爆也很意外，不過廠方坦承作業程序有疏漏，應更謹慎作業。
曾表示，一般油槽在開啟、清理過程，為避免起火，先前都要經過2個禮拜的抽氣、換氣，相關程序嚴謹，反觀水槽油氣少、危險性較低，昨天是首次發生水槽氣爆事故。
他也說，昨晚和工作團隊從事故原因、過程及後續措施等，一併檢討到深夜，決定往後也將要求水槽比照油槽，包括事前的偵測氣體、開蓋的保護程序等，都要把安全系統拉高，避免類似意外再度發生。
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