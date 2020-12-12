北市消南港防災園遊會 寓教於樂

北市今年前10個月火災案共1651件，建物火災肇因前3名為爐火不慎、電器因素和菸蒂，台北市消防局今天特別到南港區南興公園舉辦社區防災園遊會宣導用火用電安全，寓教於樂。

消防局第二救災救護大隊和台北市南港健康服務中心今天攜手在南興公園舉辦：健康齊步走 防災 Let'sgo 社區防災園遊會，透過寓教於樂方式，邀請民眾一起防災。

根據消防局統計資料顯示，台北市今年1至10月共發生1651件火災案件，其中，建築物火災計1259件、占76.2%。

另，建物起火原因，則以爐火不慎的758件居首、占45.9%；其次為電器因素464件、占28.1%；和菸蒂的184件、占11.1%。

消防局表示，為提醒民眾注意用火用電安全，這次防災園遊會現場也設置「用電安全」及「廚房用火安全」宣導攤位，呼籲民眾正確使用電器，以及廚房烹煮食物該注意的安全觀念。

現場活動也規劃精彩的防災知識宣導及有獎徵答，在防災闖關中設有「下載台北市行動防災APP、視訊119APP」、「震確知識」、「心技戰將」、「住警器宣導」、「用電安全」、「廚房用火安全」及「瓦斯使用安全」和「火場煙霧體驗」等各式攤位，讓民眾透過闖關體驗學習社區防災宣導觀念。

消防局指出，時序入冬、天氣轉涼，民眾使用瓦斯熱水器及爐具也要多加留意，以防範一氧化碳中毒發生，並揭露3大注意事項，包括廚房烹煮食物應有「人離火熄」觀念；防範電氣火災應遵守「五不一沒有」要點，意即用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損、「沒有」安全標章產品不買不用。

以及防範一氧化碳中毒發生，裝設瓦斯熱水器應謹記且確實遵照「五要」原則，包括要保持環境的「通風」、要注意平時的「檢修」、要使用安全的「品牌」、要使用正確的「型式」及要注意安全的「安裝」。