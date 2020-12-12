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影／中市KTV男疑與女子口角 從5樓墜樓好在有防墜網

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民楊姓青年今天凌晨與友人，至西屯區青海南街一家KTV飲酒作樂，酒後疑與某女子發生口角後，從5樓一躍而下，所幸1、2樓設有防護網，經消防救護員救下，楊臉部撕裂傷、意識模糊，經送中港澄清醫院救治，無生命危險。為何墜樓由警方調查中。

台中市消防局今天凌晨3時47分據報，中市西屯區青海南街某家KTV有1民眾於室內從5樓往下跳，目前受困於室內防墜網上，該名民眾目前意識清楚、身上有流血性傷口，消防局立即派西屯分隊，出動消防車1輛、救護車1輛，消防人員共10名，由西屯分隊分隊長賴文權帶隊前往搶救。

消防人員到場後回報，楊男（19歲）受困於2樓防墜網上，消防人員立即架梯協助脫困，

經掛梯移至安全處，楊有酒醉狀況，後續由救護人員進行檢傷，傷者臉部有撕裂傷、意識模糊，送往中港澄清就醫。

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楊姓青年今天凌晨與友人至KTV飲酒作樂，酒後疑與某女子發生口角後，從5樓一躍而下，所幸1、2樓設有防護網，經消防救護員救下。圖／消防局提供
楊姓青年今天凌晨與友人至KTV飲酒作樂，酒後疑與某女子發生口角後，從5樓一躍而下，所幸1、2樓設有防護網，經消防救護員救下。圖／消防局提供

台中市 KTV 救護車

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