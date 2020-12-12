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獨居悲歌！高市68歲翁洗澡暴斃 散發惡臭才被發現
高雄市大寮區一名獨居長輩多日未出門，鄰居聞到惡臭味報警處理，警消昨晚到場後從2樓破窗進入，驚見68劉姓老翁倒臥1樓浴室已無生命跡象，屍體惡臭而且長蛆，判斷已經死亡多日，因家中無人未能及時送醫。警方表示，劉宅無外力侵入跡象，初判無他殺之嫌。
68歲劉姓老翁獨居在大寮區鳳屏一路一處民宅內，平日沒有子女同住。昨天劉翁多日沒有出家門、且散發疑似惡臭味引發鄰居注意，通報林園警分局中庄派出所到場察看，員警會同消防隊員從2樓窗戶進入，眾人聞到濃濃臭味，1樓傳來流水聲。
警消進入浴室，驚見浴室水龍頭沒關上，劉姓老翁已經倒臥地面無生命跡象。警方表示，劉翁約5到7天未出門，經鑑識小隊勘驗，身體沒有外傷、現場無外力侵入痕跡，報請檢察官相驗。
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