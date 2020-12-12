獨居悲歌！高市68歲翁洗澡暴斃 散發惡臭才被發現

高雄市大寮區一名獨居長輩多日未出門，鄰居聞到惡臭味報警處理，警消昨晚到場後從2樓破窗進入，驚見68劉姓老翁倒臥1樓浴室已無生命跡象，屍體惡臭而且長蛆，判斷已經死亡多日，因家中無人未能及時送醫。警方表示，劉宅無外力侵入跡象，初判無他殺之嫌。

68歲劉姓老翁獨居在大寮區鳳屏一路一處民宅內，平日沒有子女同住。昨天劉翁多日沒有出家門、且散發疑似惡臭味引發鄰居注意，通報林園警分局中庄派出所到場察看，員警會同消防隊員從2樓窗戶進入，眾人聞到濃濃臭味，1樓傳來流水聲。