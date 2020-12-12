多次不當觸碰女子身體 男子再犯被判徒刑7月
黃姓男子騎腳踏車行經彰化和美鎮道周路時，看見一名女子迎面而來，黃男伸手觸碰女子左胸；彰化地院法官查出，黃男從民國106年多次違反性騷擾防治法，前科累累，判刑7個月。
根據彰化地方法院日前公布的刑事判決書，今年9月，黃男騎腳踏車行經彰化和美鎮道周路時，發現一名女子迎面走過來，趁機觸碰女子左胸，女子出聲制止，黃男趕緊離開現場，警方調閱路口監視器畫面，循線將他逮捕到案。
彰化地院法官審理此案時，發現黃男才因違反性騷擾防治法被判刑4個月，剛服刑完又犯案；而黃男從106年開始，多次違反性騷擾防治法，除了在馬路上觸碰女子胸部外，也曾在公車上觸碰女學生臂部。
法官認為，黃男利用女子在馬路上行走不及防備之際，出手觸摸女子胸部，導致原告蒙受巨大驚嚇，感到生氣、傷心、不舒服，被告漠視原告的身體自主權，且對社會治安產生不良影響，判刑7個月，全案仍可上訴。
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